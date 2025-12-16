Постпредство РФ при ООН: в вопросе Газы пришло время для дипломатии "на земле"

Этот процесс требует компромиссов и тишины, отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

Редакция сайта ТАСС

ООН, 16 декабря. /ТАСС/. Россия призывает посредников по урегулированию палестино-израильского конфликта сконцентрироваться на поиске переговорного решения проблемы разоружения палестинских группировок и вывода израильских военных с территории сектора Газа, считает, что пришло время для настоящей дипломатии "на земле", требующей компромиссов и тишины. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Призываем посредников сконцентрироваться на поиске комплексного переговорного решения проблемы разоружения палестинских группировок и вывода израильских подразделений из Газы. Попытки силового решения весь мир уже с ужасом наблюдал последние два года. Пришло время для настоящей дипломатии "на земле", не терпящей громогласных заявлений и требующей компромиссов и тишины", - сказал он в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ближневосточному урегулированию.

Российский дипломат отметил, что ясности о составе стран, готовых участвовать в формировании международных сил по стабилизации в Газе, до сих пор нет. "Полагаем, что это не случайность. Одно дело - направлять специалистов в миротворческую операцию, которая будет заниматься мониторингом прекращения огня, деконфликтингом и содействием в становлении палестинских сил безопасности. Другое - в подразделения, задача которых попытаться силой заставить палестинских бойцов сдать оружие, - указал он. - Такая задача рискует превратить международные стабилизационные силы в сторону конфликта со всеми вытекающими последствиями, что в разы повышает риски безопасности для направляемых туда иностранных контингентов".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.

17 ноября Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана главы вашингтонской администрации по сектору Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН, Россия и Китай воздержались.