В ЦАР 20 боевиков сдались российским инструкторам

Продолжается и одиночная сдача оружия мирными жителями в Батангафо, Мойен-Сидо, Нделе и Бирао, сообщили в Содружестве офицеров за международную безопасность

Редакция сайта ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 16 декабря. /ТАСС/. 20 боевиков группировки UPC ("Союз за мир в ЦАР") сдались российским инструкторам в префектуре Мбому Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом сообщается в Telegram-канале Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).

"11 декабря в деревне Помболо (префектура Мбому) прошла разоружение очередная группа боевиков UPC в количестве 20 человек. Также продолжается и одиночная сдача оружия мирными жителями в Батангафо, Мойен-Сидо, Нделе и Бирао", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 2 тыс. боевиков сложили оружие в 2025 году в Центрально-Африканской Республике при содействии российских инструкторов, порядка 200, отказавшихся сдаться, ликвидированы.