МИД Белоруссии и РФ провели консультации по теме евразийской безопасности

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Белорусские и российские дипломаты провели консультации по теме евразийской безопасности и разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Об этом сообщили в МИД Белоруссии.

По данным дипведомства республики, стороны подвели итоги совместной работы в 2025 году по продвижению идеи хартии и обсудили дальнейшие шаги в этом направлении на 2026 год. Во время консультаций также состоялась дискуссия по вопросу противодействия незаконным санкциям западных стран. Стороны договорились о реализации ряда совместных шагов.

Кроме того, на полях консультаций состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Игоря Секреты с руководителем российской делегации - послом по особым поручениям МИД РФ Александром Трофимовым. Секрета дал оценку взаимодействия двух стран в продвижении белорусской инициативы с момента ее выдвижения в 2023 году и высказал ряд предложений для обсуждения на двусторонних консультациях, добавили в пресс-службе.