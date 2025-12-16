Песков: Путин детально изучает сообщения граждан к предстоящей прямой линии

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что острых вопросов от участников СВО стало меньше

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин детально изучает сообщения от граждан, которые приходят к предстоящей прямой линии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что это действительно так", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Песков рассказал, что проблемных, острых вопросов от участников СВО стало меньше. "Это означает, что работа ведется, и она приносит свои плоды. Где-то на пятом-шестом месте, наверное, эти вопросы", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что по теме здравоохранения в 2025 году приходит меньше вопросов, но отметил, что много вопросов от граждан приходит по социальной тематике.

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило чуть более 2,5 млн обращений к президенту РФ в различных форматах. Россияне позвонили в кол-центр около 1,2 млн раз, более 500 тыс. человек предпочли обратиться к главе государства через СМС и ММС. Остальные обращения традиционно были приняты через мобильное приложение "Москва - Путину", одноименный сайт, а также с помощью социальных сетей.

О мероприятии

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдут в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.