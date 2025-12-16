Захарова отметила рост числа визовых отказов гражданам России в странах ЕС

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что также сокращаются сроки пребывания по турвизам

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Число визовых отказов в странах Евросоюза для граждан России неизменно растет. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с открытием визовых центров Кипра в России.

"Косметические попытки выправить ситуацию не будут иметь результатов - пока ЕС не прекратит свою антироссийскую политику, в том числе дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение режима въезда россиян на территорию Европейского союза. В странах ЕС неизменно растет число визовых отказов, сокращаются сроки пребывания по туристическим визам, некоторые европейские государства полностью остановили их выдачу. К уже действующим ограничениям в ноябре 2025 года добавилось решение Еврокомиссии прекратить оформление россиянам многократных шенгенских виз", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что решение Кипра и других стран ЕС иметь визовые центры в РФ, несмотря на конфронтационный курс, лишний раз свидетельствует об осознании в Европе масштаба экономических потерь от прекращения туристического потока.

Дипломат обратила внимание, что Россия, в отличие от ЕС, не прибегает к ответным запретительным мерам в отношении рядовых европейцев. "Граждане стран Евросоюза продолжают пользоваться преимуществами соглашения 2006 года между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз, несмотря на прекращение его действия еэсовскими властями в 2022 году. Напомним, что граждане всех государств ЕС также по-прежнему могут въезжать в Россию в упрощенном порядке с использованием единой электронной визы", - добавила она.