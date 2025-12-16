Песков: Путин начал получать подборки вопросов к прямой линии

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что ведомства уделяют этому очень большое внимание и работают оперативно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уже начал получать вопросы от россиян к ежегодной прямой линии с российским лидером. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

"Мы уже направляем ему (президенту РФ Владимиру Путину - прим. ТАСС) подборки, массив вопросов. Поскольку это сразу все систематизируется - какие-то области и ответственные ведомства сразу мы видим: и по регионам, и по всей стране, и на федеральном уровне, то есть возможность президенту какие-то справки готовить", - сказал он.

По словам представителя Кремля, ведомства уделяют этому очень большое внимание и работают оперативно.

О мероприятии

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдут в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.