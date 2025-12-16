Песков пошутил, что "коалиция желающих" не обращалась на прямую линию к Путину

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" начнется в полдень 19 декабря

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков шуткой ответил на вопрос о "коалиции желающих", заданный ему во время посещения кол-центра программы "Итоги года с Владимиром Путиным".

Сейчас идет активная подготовка к мероприятию, которое совместит прямую линию и большую пресс-конференцию президента. Оно состоится в полдень 19 декабря.

Пескова, проверявшего работу кол-центра, журналисты попросили прокомментировать очередное заявление "коалиции желающих" о готовности разместить войска на Украине. "Коалиция желающих" на прямую линию не обращалась", - отреагировал представитель Кремля. Кадры размещены в Telegram-канале "Вести".

В понедельник было опубликовано заявление лидеров ведущих стран Европы, в котором говорится, что гарантии безопасности для Киева должны предусматривать создание возглавляемых Европой "многонациональных сил для Украины". В тексте указывается, что эти силы должны быть сформированы в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США.