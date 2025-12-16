Песков: иностранные журналисты смогут задать Путину вопросы на "Итогах года"

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что журналисты из недружественных стран тоже будут на программе

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Журналисты из недружественных стран будут иметь возможность задать вопрос во время "Итогов года с Владимиром Путиным" - совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Конечно, они [журналисты] будут, будут из дружественных стран и те, кто здесь продолжают работать из недружественных стран. Ну, я бы не сказал, что их здесь много работает, но все равно есть те, кто последовательно здесь продолжает свою деятельность, и они будут здесь, будут на программе, у них будет возможность задать вопрос так же, как и у всех", - сказал он.

О мероприятии

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдут в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.