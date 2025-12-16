Песков пригласил ветеранов СВО в конце прямой линии пообщаться с Путиным

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило чуть более 2,5 млн обращений к президенту РФ в различных форматах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе своего визита кол-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласил ветеранов СВО, которые помогают с подготовкой, пообщаться с главой государства после ее окончания.

"Вы обязательно подъезжайте в конце программы туда, где будет программа сама. Я уверен, что президент захочет и спасибо вам сказать, и пообщаться", - сказал Песков во время общения с ветеранами.

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило чуть более 2,5 млн обращений к президенту РФ в различных форматах. Россияне позвонили в кол-центр около 1,2 млн раз, более 500 тыс. человек предпочли обратиться к главе государства через СМС и ММС. Остальные обращения традиционно были приняты через мобильное приложение "Москва - Путину", одноименный сайт, а также с помощью социальных сетей.

О мероприятии

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдут в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.