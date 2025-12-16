Песков: Путин обсуждает решение вопросов россиян на прямую линию с министрами

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдут в совмещенном виде

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсуждает полученные от россиян в преддверии "Итогов года" вопросы с министрами и вице-премьерами. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире "России-24".

"Президент получает обобщенную информацию, он получает и сам массив, разобранный по темам, прямые обращения граждан. И когда у него есть возможность, он просто их просматривает, потому что это дает уникальное понимание настроения граждан. И по этим темам президент напрямую общается с министрами, с вице-премьерами, с помощниками по администрации. Запрашивает справки, обновляет свой массив информации", - сказал представитель Кремля.

О мероприятии

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдут в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.