Лавров и Арагчи обсудят иранскую ядерную программу

Главы МИД России и Ирана также изучат реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Москве переговоры с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Стороны обсудят задачи безопасности в прикаспийском регионе, перспективы иранской ядерной программы и другие международных темы.

Вопросы региональной безопасности обещают быть среди центральных в ходе встречи министров. Ведь, как подчеркнул Лавров в предваряющем визит Арагчи интервью, российская сторона фиксирует деструктивные планы Запада "разорвать каспийскую "пятерку" (Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан, Туркмения - прим. ТАСС) и диктовать в регионе свои решения. В беседе с ТАСС особую значимость этого переговорного трека отметил и посол Ирана в Москве Казем Джалали. Он подчеркнул, что министрам предстоит охватить кавказскую повестку, Центральную Азию, упомянутое Каспийское море и Афганистан в вопросах безопасности. Впрочем, афганская тема, весьма вероятно, получит большее развитие в ходе анонсированной Тегераном в скором времени встрече в Ашхабаде глав МИД стран-соседей Афганистана.

Отдельное внимание Арагчи, как ожидается, уделит проблеме ядерной программы исламской республики. Позиция России хорошо известна. Как отмечал Лавров, никто не может усомниться в том, что Москва всегда поддерживала Тегеран в переговорах о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе. Он заверял, что в Москве пытались работать с европейцами, чтобы убедить Вашингтон вернуться к выполнению своих обязательств по этой сделке, но европейцы "предпочли все свалить на Иран и задействовали механизм "снэпбэк". Несмотря на такой недобросовестный подход западных переговорщиков, Лавров призывал Иран не принимать резких решений, в том числе в рамках дискуссий о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Вероятно, этот чувствительный аспект не останется без внимания министров.

"У нас есть, были и остаются свои идеи. Мы поделились с иранскими друзьями мнением, как в этой ситуации быть, как и на каких условиях восстанавливать отношения с той же МАГАТЭ и с западными странами, если они будут в этом заинтересованы. Но окончательное решение остается, безусловно, за руководством Исламской Республики Иран", - отмечал Лавров в преддверии встречи с Арагчи.

Стоит ожидать, что президент США Дональд Трамп и его миротворческие усилия вокруг Украины и сектора Газа также окажутся в повестке переговоров. Еще в октябре Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана Трампа. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября, а израильские войска отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора. Но еще до перехода ко второму этапу плана, в Израиле и ХАМАС стали неоднократно заявлять о нарушениях положений сделки противоположной стороной. Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его военный кабинет не раз заявляли, что никакого палестинского государства не будет. В таких условиях, по оценке Лаврова, "дальнейшая реализация этого мирного плана под вопросом".

Не так быстро продвигается и выработка мирного плана по Украине. Представители Трампа на регулярной основе консультируются с Москвой и Киевом в попытке сблизить позиции сторон, но до выхода даже к рамочному соглашению еще далеко. Впрочем, как заявлял Лавров, российская сторона передала США дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности в контексте урегулирования. Вероятно, министры воспользуются возможностью их обсудить.

Двусторонняя повестка

Как анонсировали в преддверии встречи в российском МИД, стороны не оставят без внимания и двустороннюю повестку. Министры изучат реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, включая встречи президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Масуда Пезешкиана 12 декабря в Ашхабаде и 1 сентября в Тяньцзине.

"С учетом подготовки к намеченному на февраль 2026 года в Иране 19-му заседанию Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству отдельное внимание имеется в виду уделить активизации двусторонней торговли и практическим аспектам осуществления крупных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта, - отметили на Смоленской площади. - Предпринимаются шаги по противодействию односторонним принудительным мерам и построению неуязвимой для внешнего воздействия инфраструктуры взаиморасчетов".