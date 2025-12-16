МИД: министерская встреча в Каире отметит новый уровень отношений РФ и Африки

Центральное место в повестке будет отведено вопросам торговли, экономики и инвестиций, отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия и Африка выводят отношения на качественно новый уровень, министерская встреча в Каире это зафиксирует. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Проведение министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка впервые на Африканской земле имеет особое значение. Это - свидетельство твердого настроя государств континента на более активное участие в формировании общей российско-африканской повестки. Сегодня наши традиционно дружественные отношения с Африкой вышли на качественно новый уровень и развиваются по восходящей траектории", - сказал замминистра.

Он назвал мероприятие в Каире "магистральным событием в российско-африканских отношениях в уходящем году". "Рассчитываем, что оно придаст дополнительный импульс многоплановому сотрудничеству Россия - Африка на равноправной и взаимовыгодной основе. Нам предстоит подвести итоги совместной работы, проделанной за год с сочинской министерской конференции, и наметить перспективные направления дальнейшего взаимодействия", - отметил Вершинин.

По словам высокопоставленного дипломата, центральное место в повестке будет отведено вопросам торговли, экономики и инвестиций. "Ожидаем по итогам дискуссий появление новых инициатив, направленных на раскрытие значительного, но пока еще в полной мере не реализованного потенциала в данных сферах. Предметно обсудим также ход реализации Плана действий, конкретные шаги для его выполнения в полном объеме", - рассказал он.

Формат форума

Вершинин обратил внимание, что позитивная динамика в отношениях России и стран африканского континента стала возможной "во многом благодаря совместным усилиям в рамках созданного в 2019 году главами государств и правительств нового диалогового формата - Форума партнерства Россия - Африка, призванного придать российско-африканскому взаимодействию более системный и комплексный характер".

"В рамках форума успешно прошли два саммита - в Сочи в 2019 году и Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в Сочи в ноябре 2024 года, - напомнил он. - По итогам петербургской встречи в верхах был принят масштабный План действий на 2023-2026 годы, охватывающий широкий спектр областей сотрудничества - от безопасности, энергетики и торговли до образования, науки, культуры и многих других сфер".

"Министерские конференции - своего рода институциональный механизм по координации выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей, в том числе реализации Плана действий. Предусмотрено их регулярное проведение в период между саммитами", - пояснил замминистра.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.