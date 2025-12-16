Грушко: рассуждения об отправке миссии ОБСЕ на Украину лишены основы

Замглавы МИД РФ назвал предыдущий опыт наблюдения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отрицательным

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Рассуждения главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о возможности отправки в кратчайшие сроки наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украину лишены основы. Об этом в эфире телеканала "Звезда" заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Я бы сказал, что все эти рассуждения, они лишены какой-либо основы. Это явная попытка поставить телегу впереди лошади. Дело в том, что любой мониторинговый механизм в любом соглашении должен вытекать из существа самого такого соглашения. Мы еще не приблизились к пониманию того, каково и будет ли мирное соглашение по Украине, и будет ли оно нуждаться в каком-то международном сопровождении", - сказал он.

Грушко также согласился со словами журналистки телеканала, что предыдущую миссию ОБСЕ на Украине нельзя назвать удачной. "Все, о чем, при всем уважении, говорило будущее швейцарское председательство, это такой зыбучий песок, и, конечно, специалисты никогда не будут обсуждать то, чего не существует", - подчеркнул он.

"Конечно, мы не можем не анализировать предыдущий так называемый миротворческий опыт ОБСЕ. Что касается миссии наблюдения на Украине - опыт отрицательный", - отметил Грушко.

Он подчеркнул, что ранее РФ добивалась в течение нескольких лет выполнения мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в том числе по части наблюдения за неонацистскими проявлениями на Украине. "И сейчас огромное количество свидетельств того, от людей, которые непосредственно участвовали в этих миссиях, что наблюдатели, которые были в определенных точках, что называется, на земле, писали все это в своих отчетах. Это попадало в штаб-квартиру, но в финальные документы, которые распространялись среди всех членов делегации, это не было включено. Еще хуже дело обстояло с фиксацией обстрелов, разрушений, нарушений работы транспорта, потерь среди гражданского населения", - заметил замглавы МИД РФ.

Ранее глава МИД Швейцарии заявил, что ОБСЕ может оперативно направить несколько десятков человек на Украину для наблюдения за возможным перемирием. По его словам, организация, председательство в которой Швейцария займет с 1 января 2026 года, уже готовится к тому, чтобы сыграть свою роль в случае прекращения огня.