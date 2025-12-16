Вершинин: Лавров на встрече в Каире проведет переговоры со странами Африки

Министр иностранных дел России также подпишет на мероприятии некоторые документы, сообщил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второй министерской встречи в Каире проведет отдельные переговоры с африканскими коллегами и подпишет перечень документов. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"На полях мероприятия запланированы отдельные переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с африканскими коллегами, подписание документов, а также тематическая сессия с участием представителей российских и африканских организаций", - сказал он.

Как отметил Вершинин, программа министерской конференции в Каире будет весьма насыщенной, а "ее итоги, безусловно, создадут необходимые условия для качественной подготовки третьего саммита Россия - Африка, запланированного к проведению в 2026 году".

Проведение второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка ожидается 19-20 декабря в Каире. Ее центральной темой станут вопросы углубления сотрудничества в сфере безопасности.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.