МИД: РФ поможет укреплению оборонных возможностей африканских стран

Москва уже содействует формированию потенциала борьбы с внутренними и внешними угрозами, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия поможет укреплению оборонных возможностей африканских стран и уже содействует формированию потенциала борьбы с внутренними и внешними угрозами. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"В соответствии с задачами Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 года - в частности, поддерживать суверенитет и независимость государств Африки посредством оказания им помощи в сфере безопасности, а также содействовать урегулированию и преодолению вооруженных конфликтов на Африканском континенте - способствуем укреплению оборонных возможностей африканских стран, - сказал Вершинин. - Помогаем формированию их потенциала противодействия внутренним и внешним угрозам, в первую очередь террористическим".

По его словам, перспективы построения устойчивой архитектуры социально-экономического, инвестиционного, инфраструктурного, технологического развития Африки "сложно представить без скорейшего преодоления остро стоящих перед континентом вызовов, связанных с вопросами мира и безопасности". "Проблемы здесь действительно есть, их влияние на ситуацию в Африке нельзя недооценивать, - отметил дипломат. - Это, в первую очередь, угрозы терроризма и экстремизма, трансграничной преступности, внутренних политических кризисов, межэтнических конфликтов, межгосударственных противоречий. Особенно непростая ситуация складывается в Сахаро-Сахельской зоне, на Африканском Роге, в районе Великих озер".

В Москве уверены, что эффективного и долгосрочного урегулирования в горячих точках региона можно добиться, прежде всего, "при ведущей роли в этом процессе самих африканцев и только в их интересах". "Наши подходы на данном направлении основываются на безусловном уважении суверенитета африканских государств, принципах взаимного уважения и равноправия, ненавязывания готовых решений, оказания помощи в тех сферах и в том объеме, о которых просят наши африканские партнеры, - заявил собеседник агентства. - Неизменно выступаем в поддержку краеугольного принципа "африканским проблемам - африканское решение" и поставленной Африканским союзом в "Повестке дня - 2063" ключевой цели "заставить оружие молчать" к 2030 году".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.