Эксперт Сушенцов: новая стратегия США знаменует переход к диалогу с Россией

Декан факультета международных отношений МГИМО МИД РФ отметил, что подход предыдущей американской администрации был признан неэффективным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа осуществила кардинальный пересмотр внешнеполитического курса, зафиксировав в новой Стратегии национальной безопасности переход к диалогу с Россией и подвергнув жесткой критике политику Евросоюза. Такое мнение высказал ТАСС декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

"Нынешняя администрация квалифицирует последние 30 лет американской стратегии как одну большую ошибку. Это заблуждение состояло в восприятии Соединенными Штатами себя как всемогущей страны, провозгласившей весь мир зоной своих жизненно важных интересов. Это вело к тому, что союзники навязывали США свои интересы", - считает эксперт. По его мнению, новая Стратегия нацбезопасности Трампа существенно отличается как от доктринальных документов администрации предыдущего президента США Джо Байдена, так и стратегии, опубликованной во время первого президентского срока Трампа.

Как отметил Сушенцов, в документе жестко критикуется "идеологизация внешней политики США прежних лет, которая хлестко называется термином woke lunacy (леворадикальное помешательство - прим. ТАСС) и гендерной идеологией". По словам американиста, администрация США считает, что такой подход "сковывает ресурсы и делает вооруженные силы неэффективными", и Вашингтон провозглашает это достоянием прошлого.

"Аудитория, на которую этот документ нацелен, - американское внешнеполитическое сообщество, которому пытаются напомнить, в чем состоят основы стратегического мышления, которые являются непреложными на протяжении всей почти истории человечества", - добавил он.

ЕС больше не союзник

"Европа в этой стратегии фигурирует не как безусловно лояльный союзник, а в критическом ключе. Говорится, что она «сбилась с пути» из-за идеологизации внешней политики, а правительства, опирающиеся на поддержку меньшинств, «препятствуют миру» и переговорам", - пояснил Сушенцов.

По словам аналитика, США заявляют о поддержке "здравомыслящих сил" в Центральной, Восточной и Южной Европе, но больше не готовы безоговорочно предоставлять гарантии безопасности континенту. "По мнению американской администрации, способ создания сильной Европы - не через Евросоюз. Еврокомиссия указана как препятствие. Это не может трактоваться иначе как враждебный шаг в отношении главного регионального союзника", - сказал он.

Стабильность в отношениях с Россией

По словам Сушенцова, если ранее США обозначали своей стратегической целью "нанесение поражения" России, то теперь "достижение урегулирования [на Украине] и возвращение к стратегической стабильности, в том числе в ядерной сфере", указаны как одна из главных американских целей. Американист назвал это изменение во внешнеполитической доктрине США по отношению к России "разворотом на 180 градусов".

"Это очень важная констатация, на основе которой будут выпускаться дальнейшие директивы. В отношении России важен и этот аспект: «НАТО не должно восприниматься как постоянно расширяющийся союз, и расширение должно прекратиться». Этот пункт является частью возможной пакетной договоренности по Украине и полностью соответствует российским интересам", - заключил Сушенцов.