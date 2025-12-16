Вершинин: Запад использует группировки Африки для диверсий против интересов РФ

По словам замглавы МИД России, западные страны и Украина задействуют их в том числе для террора мирного населения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Страны Запада совместно с киевским режимом используют африканские группировки для диверсий против интересов России и Китая. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По словам замминистра, серьезнейшую угрозу не только для Африки, но для всего мира представляют "преступные действия киевского режима и его покровителей, сотрудничающих с местными террористическими группировками и оказывающих им поддержку".

"Задействуют их, в частности, для террора мирного населения отдельных государств Сахеля, осуществления диверсий против интересов не только России, но и других государств, - предупредил дипломат. - Используют финансово-экономическую зависимость государств и организаций Африки для навязывания собственных "правил", втягивания их в геополитические авантюры Запада против России, Китая и т. д.".

Как подчеркнул Вершинин, не все зависит только от самой Африки. "Так же как в период западного колониализма, откуда берут истоки многие современные проблемы континента, регион все еще подвержен сильнейшему внешнему влиянию. В большинство кризисных ситуаций вплетены интересы внеконтинентальных стран и транснациональных корпораций, в первую очередь бывших метрополий. Они продолжают выкачивать местные ресурсы, манипулировать политическими процессами", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.