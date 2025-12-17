Вершинин: Африка должна сама распоряжаться своими национальными ресурсами

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что странам континента следует перестать оплачивать за свой счет благосостояние США, ЕС, НАТО и их союзников

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Страны Африки должны иметь возможность самостоятельно распоряжаться своими национальными ресурсами. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Африканцы должны обладать всеми возможностями самостоятельно распоряжаться национальными ресурсами во благо решения стоящих перед ними социально-экономических задач, а не продолжать оплачивать за свой счет благосостояние США, Евросоюза, НАТО и их союзников", - отметил он.

По словам замминистра, Россия всегда готова подставить плечо африканским друзьям. Он также указал, что конфронтационной политике Запада, "цинично пренебрегающей безопасностью и развитием Африки", следует противопоставить объединение усилий мирового большинства "для окончательного избавления континента от западного диктата и любых форм неоколониализма".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.