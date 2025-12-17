В Якутии съезд депутатов представительных органов собрал 550 делегатов

Он проходит 17 и 18 декабря

ЯКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. III Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Якутии начал работу в Якутске. В нем принимают участие 550 делегатов от всех муниципальных образований, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного собрания (Ил Тумэн) республики.

"Участие в съезде принимают 550 делегатов из всех 445 муниципальных образований Якутии", - сообщили в пресс-службе.

Съезд традиционно является платформой для обсуждения ключевых проблем и перспектив развития местного самоуправления. Его главная цель - обеспечить эффективное взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления. Съезд проходил ранее в 2017 и 2023 годах.

Спикер парламента Алексей Еремеев отметил, что одним из центральных моментов обсуждения съезда станет проект нового республиканского закона "О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)", одобренного в первом чтении. Он подчеркнул, что в республике будет сохранена двухуровневая система МСУ. По словам председателя Госсобрания, эта мера позволит учитывать региональные особенности и исторические традиции, сохранив при этом эффективность управления на территориях.

Также 18 декабря состоится пленарное заседание съезда.