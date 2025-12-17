В Якутии в 2026 году ожидается избрание 45 глав муниципальных образований

В регионе планируется сохранить двухуровневую систему организации местного самоуправления

ЯКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Избрание 45 глав - один глава городского округа, 5 глав муниципальных районов, 39 глав поселений - по новому порядку в 2026 году ожидается в Якутии. Это следует из информации по проекту регионального закона о местном самоуправлении (МСУ), подготовленной департаментом по вопросам МСУ администрации главы и правительства республики.

Региональный законопроект о местном самоуправлении в республике включает в себя 6 глав и 35 статей. В Якутии планируется сохранить двухуровневую систему организации местного самоуправления: городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения, всего с 445 муниципальными образованиями. Проект закона в данный момент принят в первом чтении. Принятие в окончательном чтении ожидается до конца года.

"Новый порядок избрания будет применяться после истечения срока полномочий тех глав, которые были избраны до дня вступления в силу закона. В 2026 году будут избраны по новому порядку один глава городского округа, 5 глав муниципальных районов, 39 глав поселений", - следует из информации.

Председатель постоянного комитета Госсобрания республики (Ил Тумэн) по местному самоуправлению Владимир Прокопьев отметил, что в регионе проведена работа по разъяснению проекта. "Состоялось широкое обсуждение с населением республики, общественностью, депутатами представительных органов, главами муниципальных образований на различных площадках. <...> Состоялись парламентские слушания с участием большого количества депутатов и глав. Хочу довести о том, что большинством жителей нашей республики проект данного закона поддерживается", - подчеркнул он.

В Якутске проходит 17 и 18 декабря III Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Якутии. Съезд традиционно является платформой для обсуждения ключевых проблем и перспектив развития местного самоуправления. Его главная цель - обеспечить эффективное взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления.