Сальдо: возможный перевод в штурмовики может привести к уходу наемников из ВСУ

Губернатор Херсонской области считает, что ликвидация интернациональных легионов снизит боеспособность украинской армии

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 17 декабря. /ТАСС/. Возможный массовый перевод иностранных наемников на Украине в штурмовые части после ликвидации интернациональных легионов вряд ли повысит боеспособность ВСУ. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Расформирование так называемых интернациональных легионов - это попытка закрыть эти провалы за счет перераспределения людей. При этом иностранные наемники, даже находясь на официальной службе, сохраняют право в любой момент разорвать контракт Массовый перевод в штурмовые части, где потери особенно высоки, вряд ли повысит боеспособность ВСУ. Скорее, наоборот, приведет к уходу иностранцев и еще большему кадровому кризису. Это попытка решить системную проблему тактическими мерами, которая, как показывает практика, результата не дает", - сказал он, отметив, что ВСУ имеют серьезный кадровый дефицит личного состава в штурмовых соединениях.

13 декабря украинская служба Би-би-си сообщила, что все четыре воинские части Сухопутных войск ВСУ, создававшиеся с самого начала конфликта под брендом "Интернациональных легионов", должны быть расформированы до конца 2025 года. Согласно плану Генштаба Украины, военные, в том числе иностранцы, продолжат службу в штурмовых войсках. В командовании ВСУ уверяют, что эта реформа является эволюционным процессом, и легионы уже сыграли свою роль.