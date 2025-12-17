В православном храме Пхеньяна прошла панихида по послу РФ Мацегоре

В ней приняли участие сотрудники российского посольства, члены их семей и иностранные дипломаты

ПХЕНЬЯН, 17 декабря. /ТАСС/. Панихида по послу России в КНДР Александру Мацегоре состоялась в православном храме Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне, передает корреспондент ТАСС.

В ней приняли участие сотрудники российского посольства, члены их семей, представители росзагранучреждений и иностранные дипломаты.

Настоятель храма отец Владимир Чан (Чан Мён Иль) по окончании панихиды зачитал собравшимся соболезнование от архиепископа Корейского Феофана. В послании, в частности, отмечается неоценимый личный вклад Мацегоры в дело устроения церковной жизни в КНДР. "Будучи глубоко воцерковленным человеком, он подавал добрый пример своей веры многим сотрудникам посольства и гостям Свято-Троицкого храма г. Пхеньяна, принимая активное участие в богослужениях и делах церковной общины. Деятельность Александра Ивановича отмечена высокими церковными наградами", - говорится в документе.

Мацегора ушел из жизни в возрасте 70 лет 6 декабря. Он был послом России в КНДР с декабря 2014 года и внес существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами.

Свято-Троицкий храм в Пхеньяне был возведен как символ корейско-российской дружбы по решению бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира (1941-2011). По окончании строительства в августе 2006 года церковь была освящена митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом.