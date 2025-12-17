Посольство РФ в Таиланде рекомендовало не посещать семь провинций рядом с Камбоджей

Речь идет о провинциях Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакэу, Чантхабури, Трат

Здание посольства РФ в Таиланде © SSTK 4K/ Shutterstock/ FOTODOM

БАНГКОК, 17 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Таиланде рекомендовало россиянам воздержаться от посещения семи граничащих с Камбоджей провинций из-за эскалации пограничного конфликта. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

"В связи с эскалацией таиландско-камбоджийского пограничного конфликта посольство России в Таиланде настоятельно рекомендует гражданам России воздержаться от посещения приграничных провинций с Камбоджей. Речь идет о следующих административных единицах: Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакэу, Чантхабури, Трат", - говорится в сообщении.

Столкновения с применением стрелкового оружия вспыхнули 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские войска начали артиллерийский обстрел их позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. В ходе боевых действий с таиландской стороны погибло 19 военнослужащих. Камбоджа не информировала о своих безвозвратных потерях в ходе этого конфликта, однако, по данным таиландской стороны, в результате столкновений погибли более 200 камбоджийских военнослужащих. Министр информации Камбоджи Нет Пхеактра ранее заявил о гибели 15 человек из числа гражданских лиц.