Матвиенко предложила подключить палаты Федерального собрания к ГИС "Нормотворчество"

Председатель СФ уверена, что такое нововведение будет полезно не только для парламентариев, но и для правительства

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в пилотном режиме подключить палаты Федерального собрания к государственной информационной системе (ГИС) "Нормотворчество".

"Важная тема, о которой мы с вами, Дмитрий Юрьевич [Григоренко], говорили недавно на правительственном часе, - это создание единой цифровой среды нормотворческого процесса. В рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" сразу в пяти министерствах запущен "пилот" государственной информационной системы ГИС "Нормотворчество". Мы предлагаем подключить в пилотном режиме к этой системе и палаты Федерального собрания", - сказала она на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Матвиенко также выразила уверенность, что такое нововведение будет полезно не только для парламентариев, но и для правительства.

Ранее вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что полноценный запуск ГИС "Нормотворчество" позволит по меньшей мере на 30% сократить время подготовки законопроектов. Перевод системы с пилотного режима планируется на конец 2025 года.

В ГИС "Нормотворчество" разработчики проектов правовых актов могут привлекать соавторов и экспертов, автоматически фиксировать изменения текстов и формулировки. Систему можно использовать для межведомственного согласования и направления проектов на портал regulation.gov.ru для общественного обсуждения. Ресурс призван также обеспечить мониторинг всех этапов подготовки правовых актов, включая законы, постановления, распоряжения и приказы.