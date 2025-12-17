Матвиенко попросила ускорить предоставление государственных докладов в СФ

Тогда они будут играть позитивную роль, указала председатель Совфеда

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко попросила вице-премьера Дмитрия Григоренко пересмотреть сроки подготовки ежегодных государственных докладов, чтобы направлять их в СФ по итогу года в период весенней сессии. Такое предложение она сделала на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями министров в Совете Федерации.

Государственные доклады - документы, содержащие систематизированную аналитическую информацию о состоянии конкретной сферы жизни страны, государственной политики. Данные документы предоставляются по итогу года в СФ.

"Еще один вопрос, который я хочу поднять, касается государственных и национальных докладов. Это большая слаженная работа министерств и ведомств. Сложилась практика, при которой доклады за отчетный год мы получаем только во второй половине следующего года. <...> Я бы просила вас <...> пересмотреть сроки подготовки ежегодных государственных докладов, чтобы направлять их в Совет Федерации, как и положено по законодательству, в период весенней сессии. Тогда они будут играть позитивную роль", - сообщила Матвиенко, обращаясь к Григоренко.

Также она отметила, что государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, за 2024 год комитет по социальной политике Совфеда рассматривал в конце октября 2025 года.

"Конечно, как всегда, [дорога] ложка к обеду. Документы должны готовиться своевременно, чтобы служить основой для законодательной работы. Бюджет к этому времени (предоставления в комитет СФ - прим. ТАСС) уже рассмотрен, доклады зависают, ощущение, что их кладут под сукно, и от них мало пользы", - сообщила председатель Совфеда.