Котюков внес две кандидатуры на пост мэра Красноярска

Речь идет о председателе правительства Красноярского края Сергее Верещагине и главе Свердловского района Лилии Назмутдиновой

КРАСНОЯРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков внес в горсовет Красноярска кандидатуру председателя правительства региона Сергея Верещагина и главы Свердловского района города Лилии Назмутдиновой для избрания на пост мэра краевого центра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый вице-губернатор края - руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко.

16 сентября городской совет депутатов Красноярска принял заявление об отставке мэра Владислава Логинова, обвиняемого в получении взятки свыше 180 млн рублей и находящегося под стражей. Согласно процедуре, кандидатуры на пост мэра вносятся губернатором региона для утверждения депутатами горсовета.

"Губернатор Красноярского края Михаил Котюков внес на рассмотрение депутатов Красноярского городского совета кандидатуры председателя краевого правительства Сергея Верещагина и главы Свердловского района Лилии Назмутдиновой для проведения голосования по избранию главы Красноярска", - сообщил он.

Ранее Пономаренко сообщал, что партия "Единая Россия" согласовала председателя правительства края Сергея Верещагина кандидатом на пост мэра Красноярска.

В сентябре Котюков на прямой линии сообщал, что мэр Красноярска будет выбран до конца 2025 года. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен замглавы города Роман Одинцов.

Логинов, занимавший пост мэра в 2022-2025 годы, был задержан 9 июня по обвинению в получении взятки на сумму более 180 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 10 июня Басманный районный суд Москвы заключил Логинова под стражу.