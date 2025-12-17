Замглавы МИД РФ и генсек одной из фракций Палестины обсудили ситуацию в Газе
Редакция сайта ТАСС
09:43
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и генеральный секретарь движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафа Баргути по телефону обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ.
Отмечается, что стороны указали на необходимость обеспечения устойчивого режима прекращения огня и налаживания бесперебойных поставок гуманитарной помощи.
В разговоре была затронута тема восстановления палестинского национального единства как одного из ключевых условий перезапуска палестино-израильского урегулирования на основе "двугосударственной формулы", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Беседа состоялась по инициативе палестинской стороны.