Замглавы МИД РФ и генсек одной из фракций Палестины обсудили ситуацию в Газе

Сергей Вершинин и Мустафа Баргути указали на необходимость обеспечения устойчивого режима прекращения огня и налаживания бесперебойных поставок гуманитарной помощи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и генеральный секретарь движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафа Баргути по телефону обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что стороны указали на необходимость обеспечения устойчивого режима прекращения огня и налаживания бесперебойных поставок гуманитарной помощи.

В разговоре была затронута тема восстановления палестинского национального единства как одного из ключевых условий перезапуска палестино-израильского урегулирования на основе "двугосударственной формулы", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Беседа состоялась по инициативе палестинской стороны.