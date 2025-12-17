Патрушев поручил ведомствам рассмотреть 891 предложение форума "Экология"

Зампред правительства направил документ для рассмотрения Минприроды России и еще 39 адресатам, в том числе 28 федеральным органам власти, сообщает пресс-служба форума

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Патрушев поручил органам власти рассмотреть общественную резолюцию международного форума "Экология" за 2025 год, в которую вошло 891 предложение по совершенствованию экологической политики. Об этом сообщает пресс-служба форума.

"Зампред правительства Дмитрий Патрушев поручил органам власти рассмотреть резолюцию международного форума "Экология" за 2025 год. Он направил документ для рассмотрения Минприроды России и еще 39 адресатам, в том числе 28 федеральным органам власти. В резолюцию по вопросам сохранения окружающей среды вошло 891 предложение по совершенствованию экологической политики от региональных и муниципальных органов власти, деловых кругов, общественных и научных организаций. Работа над резолюцией ведется АНО Центр содействия природоохранным инициативам (ЦСПИ) "Экология" в течение всего года, проект документа формируется по итогам ежегодного международного форума "Экология", - говорится в сообщении.

В мае 2024 года по распоряжению главы Минприроды России Александра Козлова создана межведомственная рабочая группа по реализации поддержанных Минприроды России инициатив итоговых резолюций. В сотрудничестве с АНО ЦСПИ "Экология" уже выполнены или активно прорабатываются 129 инициатив из резолюции 2023 года и 84 инициативы из резолюции 2024 года.

"Радует, что запрос общества на необходимость совершенствования госполитики и нормативно-правового регулирования в сфере экологии находит такое внимание и живой отклик у государства. В следующем году приглашаю всех заинтересованных в сохранении нашей природы к формированию предложений в резолюцию", - прокомментировал Николай Валуев, депутат Госдумы, председатель АНО ЦСПИ "Экология", которое выступает организатором форума.

XVII Международный форум "Экология" состоится 14-15 апреля 2026 года в Москве и традиционно представит обширную деловую программу по ключевым вопросам экологического развития России. В рамках форума также пройдут два мероприятия под эгидой Невского международного экологического конгресса: совершенствование и популяризация инструментов для участия общества в сохранении природы России и создание благоприятной городской среды в мегаполисах.