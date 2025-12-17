Володин заявил о завершении интеграции Донбасса и Новороссии в правовое поле РФ

Принято около 70 соответствующих базовых законов, сообщил председатель Госдумы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Деятельность по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России завершена, принято около 70 соответствующих базовых законов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Работа по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России завершена. Принято порядка 70 базовых законов, многие инициированы депутатами. Обеспечены все социальные гарантии жителям регионов и сформирована основа для их экономического развития", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.

На пленарном заседании был принят закон о продлении ряда временных норм в сфере охраны окружающей среды в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Также был принят закон о продлении сроков действия особенностей регулирования отношений в сферах медицинской и фармацевтической деятельности, а также обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

"Принимаемые изменения - это точечные решения, необходимые для непрерывного, качественного функционирования всех систем в этих регионах", - подчеркнул Володин.