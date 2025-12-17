Путин: Запад оказывал террористам на Северном Кавказе вооруженную поддержку

Президент отметил, что Запад практически все решал в отношении России с позиции силы, в том числе вооруженным способом

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Страны Запада оказывали вооруженную поддержку террористам на Северном Кавказе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны.

Путин отметил, что Запад практически все решал в отношении России с позиции силы, в том числе вооруженным способом. "Поддержка сепаратизма и терроризма, она была именно продемонстрирована [Западом] и осуществлялась вооруженным способом. Террористов [на Северном Кавказе] снабжали оружием, деньгами, оказывали им политическую и информационную поддержку по всему полю", - указал президент.