Путин заявил, что Запад целенаправленно раскачивал Россию изнутри
Редакция сайта ТАСС
12:02
обновлено 12:15
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Страны Запада использовали деструктивные инструменты влияния на внутреннюю политику России, раскачивали ситуацию в стране изнутри. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны.
"[Западом] использовались и деструктивные инструменты влияния на внутреннюю политику России - раскачка России изнутри. Просто целенаправленно, так же, как мы видим, в некоторых других странах создавались и использовались инструменты раскачки внутриполитической ситуации", - пояснил Путин.