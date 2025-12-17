Путин: Россия не лишает никого права на безопасность

РФ настаивает на исполнении данных ей обещаний, в том числе по нерасширению НАТО на восток, указал российский лидер

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия не лишает никого права на безопасность, но при этом настаивает на исполнении данных ей обещаний, в том числе по нерасширению НАТО на восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны.

"Сейчас даже не говорю про расширение НАТО, хотя это очевидная вещь. Вот нам и сегодня говорят, вы не имеете права заставлять кого-то решать свои вопросы безопасности так, как вы хотите, и лишать их права так, как они это хотят делать. Мы никого не лишаем никакого права. И мы ничего особенного ни от кого не требуем", - заявил Путин. Он сделал акцент на том, что Россия "настаивает просто на исполнении данных ей обещаний". "Публично же было заявлено, что никакого расширения НАТО на восток не будет. Ну и что?" - задался риторическим вопросом президент.