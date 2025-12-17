Александр Гусев возглавил воронежское отделение ЕР

Предыдущий секретарь реготделения Владимир Нетесов подал заявление о досрочном сложении полномочий

ВОРОНЕЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Делегаты 43-й конференции Воронежского регионального отделения партии "Единая Россия" избрали губернатора Воронежской области Александра Гусева новым секретарем реготделения, передает корреспондент ТАСС.

Помимо Гусева на пост секретаря претендовал ректор Воронежского государственного лесотехнического университета, депутат Воронежской областной думы Михаил Драпалюк.

"По результатам подсчета голоса распределились следующим образом: Гусев Александр Викторович - 126 голосов, Драпалюк Михаил Валентинович - три голоса", - сказала представитель счетной комиссии.

Предыдущий секретарь реготделения Владимир Нетесов подал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с наделением его полномочиями сенатора. Ранее кандидатуру Александра Гусева на пост секретаря реготделения поддержал Дмитрий Медведев.