Лавров: РФ надеется, что США помогут найти согласие по реформе ООН

Работа БРИКС и ШОС послужит хорошим ориентиром для тех перемен, уверен глава МИД РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия надеется, что западные страны, включая США, будут способствовать достижению согласия относительно назревших перемен в ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

"И, наверное, работа БРИКС и ШОС послужит хорошим ориентиром для тех перемен, которые назрели в ООН и которые должны привести не к чему-то революционному, а исключительно к переподтверждению обязательств всеми членами ООН свято выполнять все положения ее Устава во всей их полноте и взаимосвязи. Я очень надеюсь, что и западные наши коллеги, включая США, будут способствовать достижению такого согласия", - сказал он.