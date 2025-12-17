ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лавров: РФ надеется, что США помогут найти согласие по реформе ООН

Работа БРИКС и ШОС послужит хорошим ориентиром для тех перемен, уверен глава МИД РФ
12:41
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия надеется, что западные страны, включая США, будут способствовать достижению согласия относительно назревших перемен в ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

"И, наверное, работа БРИКС и ШОС послужит хорошим ориентиром для тех перемен, которые назрели в ООН и которые должны привести не к чему-то революционному, а исключительно к переподтверждению обязательств всеми членами ООН свято выполнять все положения ее Устава во всей их полноте и взаимосвязи. Я очень надеюсь, что и западные наши коллеги, включая США, будут способствовать достижению такого согласия", - сказал он. 

Лавров, Сергей ВикторовичРоссия