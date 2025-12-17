Путин вручил "Золотые Звезды" Героям России, отличившимся при освобождении Северска

Звезду Героя из рук верховного главнокомандующего получил командир 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа полковник Ярамир Темирханов и другие бойцы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил медалями "Золотая Звезда" военнослужащих, проявивших героизм на фронтах в ДНР, в частности при освобождении Северска. Церемония прошла в министерстве обороны, куда глава государства приехал для участия в расширенном заседании коллегии ведомства.

Звезду Героя из рук верховного главнокомандующего получил командир 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа полковник Ярамир Темирханов, начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа генерал-майор Александр Муратов, начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Александр Токарев. Путин также вручил "Золотую Звезду" и командиру 123-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа полковнику Денису Пирогову. Именно он находился вместе с главой государства в его рабочем кабинете в Кремле 11 декабря, когда президент вышел на связь с военными, освободившими город.

Кроме того Путин наградил звездой Героя командующего 3-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенанта Игоря Кузьменкова, командира штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа старшего лейтенанта Нарана Очир-Горяева, механика-водителя мотострелкового батальона 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа ефрейтора Никиту Сыромятникова, командира орудия гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона 2-й артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа сержанта Юрия Петрова.