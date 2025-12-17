Путин назвал Северск значимым для РФ русским городом

Глава государства отметил, что освобождение Северска - итог последовательной и сложной работы командования, руководства штаба Южного военного округа, командиров подразделений, военнослужащих отдельных бригад

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал освобожденный Северск значимым для страны русским городом.

"В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную, эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск. Значимый для нас русский город", - отметил глава государства в ходе награждения медалями "Золотая Звезда" военнослужащих, проявивших героизм на фронтах в ДНР, в частности при освобождении Северска.

Путин отметил, что освобождение Северска и подобные этой блестящие военные операции - итог последовательной и сложной работы командования, руководства штаба Южного военного округа, командиров подразделений, военнослужащих отдельных бригад.

"Но прежде всего это результат ваших усилий, огромного личного мужества, самоотверженности солдат и офицеров, благодаря которым освобождены стратегически важные населенные пункты, открыты возможности для дальнейшего наступления, для продвижения наших войск на самых ответственных рубежах и направлениях", - подчеркнул российский лидер.