Путин гордится участниками СВО

Президент РФ также поблагодарил российских бойцов за доблестную службу

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин испытывает гордость за участников специальной военной операции, которые защищают Россию и ее граждан.

"Мы гордимся боевыми товарищами, участниками специальной военной команды. Все вы стоите на страже России, защищаете безопасность страны и ее граждан, отважно сражаетесь за достойное будущее нашего народа. Здесь присутствуют профессионалы, храбрые воины, истинные патриоты Родины. Благодарю вас и всех ваших товарищей за доблестную службу, за верность Отечеству", - сказал он во время вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России - участникам СВО.

Российский лидер также выразил убежденность в том, что такие отважные люди помогут достичь всех поставленных целей СВО. Он попросил передать самые искренние слова поддержки и благодарности боевым товарищам героев, а также их семьям, родным и близким.

"Еще раз поздравляю вас с присуждением высокого звания Героя России и желаю дальнейшего успеха", - заключил Путин.