Слуцкий: здравомыслящие европолитики рискуют постами из-за своей позиции

Члены комитета Госдумы по международным делам во главе с лидером ЛДПР провели в формате ВКС встречу с группой европарламентариев

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по международным делам во главе с председателем комитета, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким провели в формате ВКС встречу с группой европарламентариев во главе с евродепутатом от Люксембурга Фернаном Картайзером. Слуцкий отметил, что участники встречи осознают необходимость восстановления диалога с РФ, однако рискуют лишиться постов из-за своей честной позиции.

"Провели новую встречу (в режиме ВКС) с группой депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером, - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. - Участники встречи с европейской стороны - здравомыслящие политики из Германии, Болгарии, Румынии, Финляндии, Люксембурга и ряда других стран - осознают угрозы возможной масштабной конфронтации Европы с Россией и говорят о необходимости восстановления диалога, поддерживая формат разморозки контактов с российскими депутатами. Не все их имена мы можем назвать, потому что за свою честную позицию, как оказалось, эти европарламентарии подвергаются рискам не только лишения постов, но даже уголовного преследования".

По словам главы комитета, на встрече обсуждался кризис в отношениях России и ЕС, который сложился по вине нынешнего европейского руководства. В частности, участники мероприятия уделили внимание ситуации вокруг заморозки и попыток экспроприации российских активов в Евросоюзе. "Со своей стороны выступили в поддержку усилий по линии парламентской дипломатии. Однако предупредили о неизбежности жесткого ответа Москвы на грабеж ЗВР ЦБ РФ, если европейская "партия войны" продавит в обход Бельгии воровской сговор на саммите в Брюсселе", - добавил депутат.

Слуцкий отдельно поблагодарил Картайзера "за мужество, стремление к миру и правде". "Далеко не все в Европарламенте пещерные русофобы. И, судя по нашим встречам, число политиков-реалистов растет", - подчеркнул российский парламентарий.