Россияне не сообщали посольству РФ в Таиланде о проблемах на погранконтроле

Посол России в королевстве Евгений Томихин указал на отсутствие конкретики, комментируя недавние сообщения в некоторых российских СМИ о задержании прибывающих в страну российских туристов

БАНГКОК, 17 декабря. /ТАСС/. Россияне не обращались в посольство РФ в Бангкоке с жалобами на какие-либо трудности при прохождении границы на фоне конфликта Таиланда и Камбоджи. Об этом российским журналистам сообщил посол России в королевстве Евгений Томихин, комментируя появившиеся сообщения в некоторых российских СМИ о задержании прибывающих в страну российских туристов.

"Я бы не стал подогревать эту тему, потому что всегда, когда кто-то что-то говорит, мы просим конкретику: имена, локацию, рейсы. Имен нет, рейсов нет, локаций нет, деталей нет. Когда нет никакой конкретной информации, трудно давать заключение. Единственное, что я могу сказать, по состоянию на этот момент в посольство наши граждане не обращались с такими проблемными сюжетами. В этой связи складывается впечатление, что это просто искусственно создаются информационные поводы, которые больше, может, даже используются той частью соотечественников, которые, вероятно, не всегда готовы соблюдать иммиграционное законодательство", - сказал он.

Заместитель главы Туристического управления Таиланда по вопросам маркетинга и коммуникаций Нитхи Сипхрэ ранее заявил, что ситуация в туристической сфере в Таиланде остается стабильной на фоне пограничного конфликта с Камбоджей, в то время как иностранные туристы продолжают путешествовать по стране в обычном режиме. Министерство туризма и спорта королевства также сообщило, что пограничный конфликт Таиланда и Камбоджи не влияет на благополучие туристов, интересы которых готово защищать таиландское правительство.

Меры более строгого контроля были приняты в бангкокских аэропортах Суваннапхум и Дон Мыанг, а также в воздушных гаванях в городах Чиангмай, Пхукет и Хатъяй. Таиландские власти объясняют это усилиями по предотвращению проникновения в страну возможных наемников на фоне конфликта с Камбоджей.

Турпоток из России в Таиланд по итогам 2024 года увеличился на 18% по сравнению с предыдущим годом, когда страну посетили 1,48 млн россиян. В прошлом году в Таиланде побывали 1,745 млн россиян, которые повторили рекорд посещаемости королевства 2013 года и заняли пятое место по числу визитов. По итогам этого года будет установлен исторический рекорд по числу посещений Таиланда гражданами РФ. С 1 января по 14 декабря этого года здесь побывали 1,74 млн российских путешественников, которые могут находиться в королевстве без визы до 60 дней.