Общественный совет при ФСБ изучил патриотическую работу военной контрразведки

На заседании Совета рекомендовали активней привлекать участников СВО к патриотическому воспитанию молодежи

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Члены общественного совета при ФСБ России ознакомились с работой Департамента военной контрразведки спецслужбы по патриотическому воспитанию молодежи. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Заседание Общественного совета при ФСБ прошло 17 декабря в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова. "Члены Совета ознакомились с организацией в Департаменте военной контрразведки ФСБ России системы патриотического воспитания молодежи, а также с деятельностью органов безопасности в сфере морально-психологической подготовки личного состава и мерах по ее совершенствованию", - сообщили в ФСБ.

На заседании отметили важность усилий по увековечению памяти погибших сотрудников и ушедших из жизни ветеранов военной контрразведки и рекомендовали активней привлекать участников СВО к работе по патриотическому воспитанию молодежи, ориентировав ее на максимально полную реализацию основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Как отметил председатель Общественного совета при ФСБ Василий Титов, необходимо, чтобы на службу в органы безопасности шли люди, которые четко связывают свое будущее с народом, историей и культурой России. "Совет продолжит всемерно содействовать улучшению форм и методов работы на этом направлении", - сказал он.

Также на заседании представили 100-й номер журнала "ФСБ: За и Против". Специальный приз Общественного совета был вручен издательству ООО "Вече" за реализацию художественно-документального проекта "Библиотека контрразведчика", раскрывающего деятельность отечественных органов безопасности.

В завершение заседания члены Совета подвели итоги работы за год и рассмотрели план на 2026 год. В центре внимания Совета будут вопросы, касающиеся социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. Кроме того, Совет продолжит работу по содействию в патриотическом воспитании подрастающего поколения, по противодействию попыткам искажения событий из истории Отечества и органов безопасности.