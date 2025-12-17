Посол РФ: просветительская деятельность важна на фоне попыток переписать историю

Сергей Гармонин указал, что Европа "забыла трагические уроки истории и вновь готовится воевать с Россией"

Редакция сайта ТАСС

БЕРН, 17 декабря. /ТАСС/. Просветительская деятельность о событиях Великой Отечественной войны особенно важна на фоне попыток Европы переписать историю. Об этом заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Дипломат отметил, что на протяжении всего года российская дипмиссия вместе с белорусскими коллегами регулярно организовывала кинопоказы, посвященные 80-й годовщине Победы. "В демонстрировавшихся в стенах посольства фильмах было показано многое: Хатынь, подвиг защитников Брестской крепости, героизм партизан, коллаборационизм европейских стран, сотрудничавших с гитлеровским режимом, разрушения и зверства, на которые способна пресловутая "объединенная Европа", которая сегодня, похоже, забыла трагические уроки истории и вновь готовится воевать с Россией", - напомнил Гармонин в своей приветственной речи на приеме в посольстве РФ в Берне по итогам года.

"Убежден, что такие просветительские мероприятия особенно важны именно сегодня, когда в Европе стремятся переписать исторические события 80-летней давности и закрывают глаза на то, что в Киеве, матери городов русских, свирепствует нацистский режим", - подчеркнул посол. Он напомнил, что тогда Россия "решительно очистила Европу от заразы нацизма".

"С такой же решимостью Россия достигает своих целей и сейчас, - отметил дипломат. - Как неоднократно заявлял президент Владимир Владимирович Путин, все задачи СВО будут выполнены. Либо дипломатическими средствами, либо военными".