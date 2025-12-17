Медведев: Россия встречает 2026 год с обоснованным ожиданием побед

Страна находится в драматическом периоде своего развития, отметил зампредседателя Совбеза РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия переживает непростой период, но 2026 год она встречает с честью и обоснованным ожиданием побед. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время посещения инновационного центра "Сколково".

"Хочу, пользуясь этой возможностью, поздравить всех с наступающим Новым годом. Мы встречаем Новый год и другие праздники в сложной ситуации. Страна находится в известном смысле в драматическом периоде своего развития, но встречаем с честью и с обоснованными ожиданиями побед", - сказал Медведев.

Видео опубликовано в его соцсетях.