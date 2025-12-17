РФ рассчитывает на прагматичный подход США к ситуации вокруг Венесуэлы

МИД России выразил надежду, что Соединенные Штаты не допустят влекущих последствия для всего региона ошибок

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает, что администрация США будет придерживаться прагматичного подхода к ситуации вокруг Венесуэлы, чтобы не допустить влекущих последствия для всего региона ошибок. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

"Мы рассчитываем, что в практических действиях американской администрации возобладает прагматичный, трезвый подход к ситуации, который всегда характеризовал администрацию [президента США Дональда] Трампа. И именно этот прагматичный подход позволит избежать ситуаций, которые чреваты очень серьезными последствиями для региона, позволит избежать ошибок, которые потом придется исправлять. Мы очень рассчитываем на то, что подход будет именно таким", - отметил он, комментируя заявление американского лидера о признании венесуэльских властей "террористической организацией".

"Мы рассчитываем, что здравый смысл будет преобладающим, и [будем] соответствующим образом из этого исходить и действовать", - подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер в своей публикации в социальной сети Truth Social добавил, что признает венесуэльские власти "иностранной террористической организацией".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США с целью завладеть крупнейшими в мире разведанными залежами нефти. Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.