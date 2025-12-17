МИД РФ назвал фейком видео с Захаровой, говорящей об отказе европейцев от света

В ведомстве отметили, что цитату официального представителя Министерства иностранных дел России исказили

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Искажение слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о якобы полном отказе граждан европейских стран от рождественской иллюминации из-за экономии представляет собой низкопробную подделку. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российского дипведомства.

"Авторы вброса пытаются «уличить» МИД в дезинформации о Европе - «цветущем саде», из зарослей которого вещают эти самые иноагентские сетки. Якобы фраза про экономию европейцев даже на рождественской иллюминации не соответствует действительности и даже вызвала бурную реакцию в соцсетях, - указали в дипведомстве. - Остается констатировать, что имеем дело с очередной низкопробной поделкой (и подделкой). Обман, подлог, манипуляции, - псевдожурналисты не чураются ничего, а полное отсутствие каких-либо стандартов уже стало для них нормой".

Для сравнения в МИД РФ привели видео с оригинальными кадрами из брифинга, и на контрасте - намеренно дезинформирующую аудиторию "склейку".

"Это циничная манипуляция. Фразу не просто вырвали из контекста, но и намеренно вырезали из нее следующие слова Марии Захаровой: «Это не значит, что их [иллюминаций] там вообще не будет. Конечно, будет. Просто меньше». Понятно, что и без того хлипкая концепция инфовброса просто развалилась бы на корню, если бы фейкоделы привели цитату полностью", - подчеркнули в министерстве.