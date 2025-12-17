МИД: на Западе просыпается понимание необходимости возобновления диалога с РФ

Другого пути восстановления стабильности на континенте не существует, указал замминистра иностранных дел России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Западные страны начинают приходить к пониманию, что иного пути для восстановления безопасности без возобновления диалога с Россией не существует. Об этом заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

"Впрочем, постепенно на коллективном Западе - и Прага здесь не исключение - начинает, хоть и медленно, просыпаться понимание безальтернативности возобновления диалога с Россией. Иного пути восстановления стабильности и гарантированной взаимной безопасности на континенте просто не существует, - указал он. - Хотя все же иные горячие головы продолжают грезить о нашем "стратегическом поражении".

"Мы со своей стороны в ответ на безумные страшилки уже сотни раз повторяли, что ни на кого нападать не собираемся и остаемся открыты к диалогу - но диалог может быть только взаимоуважительным. Неприемлем язык ультиматумов, угроз или голословных обвинений", - добавил заместитель министра.