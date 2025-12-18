В постпредстве РФ заявили, что в ООН ослабевает ЛГБТ-повестка

Заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Мария Заболоцкая отметила, что верх берут традиционные ценности

ООН, 18 декабря. /ТАСС/. Традиционные ценности в ООН постепенно берут верх в то время, как ЛГБТ-повестка (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) ослабевает. Об этом заявила журналистам заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Мария Заболоцкая, комментируя исключение упоминания ЛГБТ из резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

17 декабря в Генассамблее состоялось голосование по резолюции о реализации Конвенции о правах инвалидов. Документ, составленный в том числе западными странами, содержал в себе формулировки, продвигающие ЛГБТ-повестку, в связи с чем страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) внесли поправку, которая исключала отсылки к этому движению. Поправка была принята, за нее проголосовала 81 делегация, итоги голосования были встречены аплодисментами. "В ООН ослабевает ЛГБТ-повестка и берут верх традиционные ценности. Мы становимся свидетелями заката неолиберальных ценностей, хотя их приверженцы продолжат борьбу", - сказала Заболоцкая.

Голосование по поправке проводилось дважды - в первый раз голоса распределились поровну - 74 за и 74 против, во второй раз поправка смогла набрать необходимую поддержку. В ходе повторной процедуры председатель ГА Анналена Бербок предоставила делегатам больше времени на голосование, аргументируя это тем, что некоторые представители стран не заняли свои места в зале. "Анналена Бербок явно и неприкрыто подыгрывала ЛГБТ-лобби и своим европейским друзьям, забыв о роли председателя", - отметила российский дипломат. После принятия поправки сама резолюция была также принята, за нее проголосовали 176 делегаций, против высказались лишь Аргентина и США.