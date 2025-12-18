Сенатор Никонорова назвала жалкими попытки ЕС найти лазейки для кражи активов РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Изъятие замороженных в Европе российских активов сулит серьезными репутационными и экономическими потерями для стран Евросоюза. Такое мнение ТАСС высказала замглавы комитета СФ по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Двухдневный саммит ЕС по экспроприации активов России, не начавшись, оказался на грани провала из-за острых разногласий в ЕС. Как пишет Politico со ссылкой на источники, лидеры из-за разногласий между "непримиримыми лагерями" внутри союза вряд ли смогут договориться о финансировании Киева с помощью замороженных российских активов.

"С юридической точки зрения речь идет о прямом нарушении базовых принципов международного права, касающихся иммунитета государственной собственности и неприкосновенности суверенных активов. Любые попытки прикрыться "лазейками" в Договоре о функционировании ЕС выглядят жалко и лишь подтверждают отсутствие правовых оснований", - сказала Никонорова.

Как сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии в Брюссель в среду вечером, тема экспроприации активов РФ снята с повестки дня саммита ЕС. Официально эта информация не подтверждена. 16 декабря фон дер Ляйен объявила в Европарламенте, что решение об экспроприации российских активов под прикрытием схемы "репарационного кредита" для Киева "должно быть принято на саммите ЕС до католического Рождества" (25 декабря).