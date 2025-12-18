Директором историко-документального департамента МИД назначили Сергея Баздникина

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Дипломат Сергей Баздникин назначен руководителем историко-документального департамента МИД РФ, сообщили в министерстве.

"Приказом МИД России директором историко-документального департамента назначен Сергей Александрович Баздникин. B системе МИД с 1989 года. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом", - говорится в сообщении.

С 2018 по 2025 годы Баздникин занимал должность посла РФ в Северной Македонии. Владеет английским и сербским языками.