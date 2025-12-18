ОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский не сможет приказать Вооруженным силам Украины (ВСУ) выйти из Донбасса, так как за этим последует сопротивление со стороны националистов и европейских партнеров, сорвавших стамбульские договоренности в 2022 году. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, западные СМИ постоянно фиксируют серьезное давление со стороны Вашингтона на Киев и Европу в этом вопросе, но Зеленский официально отвечает им отказом, чем ломает США всю игру. "У американского плана размена имеются два существенных недостатка. Во-первых, Зеленский просто не может выполнить отвод войск ВСУ, он не смог это сделать в 2019 году, а теперь это намного труднее. И тогда, и сейчас Нелегитимному мешает страх потерять власть. Для того чтобы отвести войска хоть на метр, нужно вступить в конфронтацию с нацистами и партией войны, а у политического клоуна никогда не было сил это сделать", - написал Медведчук в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Как только Зеленский прикажет отвести войска, на него обрушатся все силы войны, которые благодаря его содействию сильно приумножились с 2019 года. Националисты будут называть его предателем и получат возможность совершить госпереворот, а в глазах сторонников мира он станет "полным идиотом и преступником, который не смог заключить мир на лучших условиях, и его вынудили сделать это на худших", указал Медведчук. Таким образом, вывод ВСУ обнулит Зеленского окончательно, что в лучшем случае приведет его на скамью подсудимых, а в худшем его ликвидируют "оскорбленные патриоты", подчеркнул он.

"Во-вторых, еще в более глупом положении оказывается Европа, которая вместо того, чтобы быть посредником в стамбульских договоренностях между Россией и Украиной в 2022 году, намеренно их сорвала с помощью тогда премьера [Великобритании Бориса] Джонсона. И теперь вся стратегия "коалиции желающих войны" выглядит ублюдочно. Поэтому в Европе бряцают оружием и отговаривают Зеленского от уступок", - добавил Медведчук.