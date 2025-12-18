Володин провел телефонный разговор с председателем парламента Киргизии

Председатель Госдумы назвал конструктивный диалог российских и киргизских парламентариев важным фактором укрепления взаимопонимания между государствами

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в телефонном разговоре поздравил председателя Жогорку кенеша (Верховного совета) Киргизии Нурланбека уулу Тургунбека с победой на выборах и избранием на должность спикера парламента республики. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики Нурланбеком Тургунбек уулу. Вячеслав Володин поздравил Нурланбека Тургунбек уулу с убедительной победой на выборах и избранием председателем Жогорку Кенеша республики", - говорится в сообщении.

Володин подчеркнул, что конструктивный диалог российских и киргизских парламентариев - важный фактор укрепления взаимопонимания между государствами.

В ходе телефонного разговора также обсуждались вопросы дальнейшего развития межпарламентского диалога двух стран и итоги прошедшего ранее в Москве заседания Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

Председатель Госдумы также пожелал коллеге дальнейших успехов и пригласил его посетить Российскую Федерацию с официальным визитом.

Новый состав парламента Киргизии был избран 30 ноября на досрочных парламентских выборах. 17 декабря Нурланбек уулу Тургунбек был избран председателем Жогорку Кенеша. Он был единственным кандидатом, которого выдвинули на эту должность депутатские группы нового парламента.